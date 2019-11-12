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مرأة

نصيحة لمرضى القلب.. 8 أطعمة تحافظ على صحة الشرايين

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:49 م
شرايين
شرايين
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لمياء الياسين
يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة القلب والشرايين، لذا إليك مجموعة من الأطعمة يجب عليك إدخالها لنظامك الغذائى بإستمرار لها مفعول السحر فى الحفاظ على صحة الشرايين يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

1. التفاح.. يمنع ترسب الدهون في الشرايين ويقلل الكولسترول السيئ ويحافظ الأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

2. السمك.. غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تقلل الالتهابات في الأوعية الدموية وتمنع تجلط الدم وارتفاع ضغط الدم.

3. الأفوكادو.. يخفض نسبة الكولسترول السيئ بنسبة 11 إلى 22 في المائة، تحتوي الوجبة المتوسطة من الأفوكادو أيضًا على الكثير من الألياف والبروتين والفيتامينات التي تفيد القلب.

4. القرنبيط.. غني بالألياف التي تحمى من تراكم السموم حول جدران الشرايين وتحافظ على صحة القلب .

5. القهوة.. تحتوي على نسبة عالية من حمض الكلوروجينيك، الذي يمنع مشاكل القلب

6. المكسرات.. غنية بحمض ألفا لينوليك وفيتامين E والدهون غير المشبعة الأحادية البروتين والألياف.

7 -السبانخ هي واحدة من الأطعمة التي تقلل من مستويات الحمض الأميني في الجسم.

8. البطيخ.. مصدر طبيعي غني بأكسيد النيتريك الذي يحتاجه القلب لخفض ضغط الدم ..
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