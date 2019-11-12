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محافظات

فى ساعتين.. مزار يحتضن معالم مصر السياحية بالغردقة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
على بعد 30 كم جنوب مدينة الغردقة بالقرب من خليج مكادى؛ مجسمات صغيرة لأشهر المعالم المصرية تجمعت فى مكان واحد ليكون مزارا سياحيا ومتحفا مفتوحا يحتضن معالم مصر التاريخية، فهى تعد تعريفا لمناطق الجذب السياحى بمحافظات مصر.

يقول الخبير السياحى عصام على إنه فى أقل من ساعتين، يستطيع السائح أن يجوب أشهر معالم وآثار مصر، من أهرامات الجيزة مرورًا بمعبد الكرنك في الأقصر حتى قصر المنتزه الفخم في الإسكندرية، وذلك عن طريق زيارة مكان واحد فقط.

وأضاف أن المجسمات الموجودة بالمكان نحو 55 مجسمًا، من بينها أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك والسد العالي ومكتبة الإسكندرية وقصر المنتزه الشهير وبرج القاهرة وقلعة محمد علي، موضحًا أن المتحف يحتوي أيضًا على مسطحات مائية وبحيرات تمثل البحر الأحمر وقناة السويس والبحر الأبيض المتوسط وبحيرة ناصر، ويمكن للزوار تأجير مركب صغير للتجول فيها.

وأكد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين، أن هذا المكان هو بمثابة متحف صغير، ويحتوي المتحف على دليل يمكن الزوار من معرفة أماكن المعالم التي يرغبون في رؤيتها، كما أن هناك شرحًا تعريفيًا لكل معلم من المعالم بأربع لغات، هي العربية والإنجليزية والروسية والألمانية.

وأوضح أبو طالب أن مؤسسي هذا المشروع أكدوا أن فكرة هذا المكان فكرة موجودة بمناطق مختلفة من العالم، مثل هولندا وبلجيكا وإيطاليا وتركيا وغيرها من البلاد، إلا أنه الأول من نوعه في مصر.

وكشف أن فكرة المتحف والمسمى "منى إيجيبت" تحظى باهتمام السياح، خاصة ممن ليس لديهم وقت، فهم يشاهدون معالم مصر فى ساعتين فقط.
فى ساعتين.. مزار يحتضن معالم مصر السياحية بالغردقة
فى ساعتين.. مزار يحتضن معالم مصر السياحية بالغردقة
فى ساعتين.. مزار يحتضن معالم مصر السياحية بالغردقة
فى ساعتين.. مزار يحتضن معالم مصر السياحية بالغردقة
فى ساعتين.. مزار يحتضن معالم مصر السياحية بالغردقة
فى ساعتين.. مزار يحتضن معالم مصر السياحية بالغردقة
فى ساعتين.. مزار يحتضن معالم مصر السياحية بالغردقة
فى ساعتين.. مزار يحتضن معالم مصر السياحية بالغردقة
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