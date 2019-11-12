جوائز اتحاد شمال غرب إنجلترا.. كلوب يتوج بـ جائزة أفضل مدرب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن فوز يورجن كلوب المدير الفني للفريق بجائزة أفضل مدرب خلال حفل توزيع جوائز اتحاد شمال غرب إنجلترا مساء أمس.



ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ كلوب.



وعلق قائلا: "فاز يورجن كلوب ليلة الأمس بجائزة أفضل مدرب في حفل جوائز @NWFAwards ".



وقاد الفرعون المصري محمد صلاح المحترف بصفوف نادي ليفربول، فريقه للفوز على حساب مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.



افتتح التسجيل البرازيلي فابينو لاعب فريق ليفربول في الدقيقة 6 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن برافو حارس مرمى السيتي أن يفعل أمامها أي شيء.



وأضاف النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني، في الدقيقة 12 من عمر المباراة عن طريق رأسية متقنة خدع بها الحارس بمهارة رائعة.



وسجل ساديو ماني الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 51 في شوط المباراة الثاني، من رأسية رائعة بعد تمريرة مميز من الجبهة اليمنى.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 34 نقطة وواصل احتلاله للمركز الأول، واستقر مانشستر سيتي عند النقطة 25 واستقر في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي.

