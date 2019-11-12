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حوادث

محكوم عليه فى قضية مخدرات.. ضبط سجين هارب بجنوب سيناء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:48 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سجين هارب محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" بجنوب سيناء.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد أحد الأشخاص سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق "سجين هارب "، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، بدائرة قسم نويبع بجنوب سيناء.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء تم إستهدافه وضبطه ، وعثر بحوزته على "بطاقة رقم قومى بإسم شقيقه" لإستخدامها فى التهرب من الحكم الصادر ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من السجون.
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