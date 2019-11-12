حنفى: مصر أقامت بنية تحتية قوية ومجالات تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية

أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية أن مصر أقامت بنية تحتية قوية ومجالات تشريعية حديثة في كل المجالات وخاصة مناخ الأعمال، بالإضافة إلى توفيرعوامل الأمن والأمان والاستقرار وهذا ما أدى إلى جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة المشروعات القومية الكبرى والاهتمام بالشباب مما جعل مصر تحرز تقدما في مجال الثورة الصناعية الرابعة.



جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاستثمار في ريادة الأعمال المقام في مملكة البحرين تحت شعار: "الثورة الصناعية الرابعة- بناء المستقبل - الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي" وهو برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وينظمه اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين ويشارك فيه الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق والدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وعدد من شخصيات اقتصادية عربية ودولية بارزة.



وأضاف الدكتور خالد حنفي أن هناك عددا من الدول العربية ايضا تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتقدم كل الدعم لشبابها لتبني أفكارهم والمساندة لتكون مشاريع مشروعاتهم قابلة للتطبيق لأنهم عنصر هام في التنمية، مشيرا إلى أن تسليط الضوء على فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعين العام والخاص في الوطن العربي هو السبيل للمستقبل وأن ريادة الأعمال والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الدول العربية في هذا المجال، والتأكيد على الحاجة لتبنّي الابتكارات التقنية كوسيلةً لدعم مجالات ريادة الأعمال وتعزيز مستويات الإنتاجية يؤدي إلى مواكبة التطورات العالمية والابتكارات النوعيّة التي تدعم تحقيق الإنجازات الواعدة في مختلف القطاعات.