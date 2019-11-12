شاهد.. آخر ظهور لـ إنجى خطاب مع عائلتها

نشرت الممثلة إنجى خطاب عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا تجمعها بعائلتها.



وعلقت إنجى خطاب قائلة: "ماما حبيبتي وأبله منال أختي الكبيرة وبنتها نانسي بقت طولي ماشاء الله ربنا يخليكم ليا يا احلي حاجه في حياتي".



ونالت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: " ماشاء الله تبارك الله ، منورين الدنيا كلها ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويديم عليكم المعروف والمحبة وكل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة ، ربنا يحفظكم ويفرح قلبكم ويخليكم لبعض يارب ، ربنا يحفظهم.



كانت آخر أعمال الفنانة إنجى خطاب مسلسل "وش تانى " بطولة النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى ومحمد لطفى ومنه فضالى .

