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فن

شاهد.. آخر ظهور لـ إنجى خطاب مع عائلتها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:54 م
انجى خطاب
انجى خطاب
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القسم الميدانى
نشرت الممثلة إنجى خطاب عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا تجمعها بعائلتها.

وعلقت إنجى خطاب قائلة: "ماما حبيبتي وأبله منال أختي الكبيرة وبنتها نانسي بقت طولي ماشاء الله ربنا يخليكم ليا يا احلي حاجه في حياتي".

ونالت الصورة ردودا واسعة من جانب متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: " ماشاء الله تبارك الله ، منورين الدنيا كلها ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويديم عليكم المعروف والمحبة وكل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة ، ربنا يحفظكم ويفرح قلبكم ويخليكم لبعض يارب ، ربنا يحفظهم.

كانت آخر أعمال الفنانة إنجى خطاب مسلسل "وش تانى " بطولة النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى ومحمد لطفى ومنه فضالى .
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