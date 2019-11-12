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أخبار البلد

رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه وتنفيذ الصرف الصناعي في مدينة الجلود بالروبيكي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:52 م
لدكتور مصطفى مدبولي
لدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف البيئي لمدينة الجلود بالروبيكي، وكذا الوقوف على ما تم تنفيذه فيما يتعلق بتركيب عدادات المياه الخاصة بالمدينة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرصه الدائم على متابعة آخر المستجدات التي تتعلق بمدينة الروبيكي، والوقوف على مدى التزام المصانع القائمة بالاشتراطات البيئية، والصرف الصناعي، ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية؛ كي يتسنى تأمين بيئة العمل لجميع العمال بالمدينة، سعيًا لزيادة إنتاجية هذه المصانع، وتحقيقًا لما تسعى إليه الحكومة من تشغيل المشروعات الجديدة بأفضل الإمكانيات المتاحة، وتحقيق مستوى لائق من المهارات المطلوبة، بما يخدم ما تصبو إليه الدولة من دفع الصناعة إلى أن تقود قاطرة النمو خلال هذه المرحلة.

من جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى الجولة التفقدية التي قامت بها لمدينة الجلود؛ لمحاولة التعرف على مدى الالتزام بالمعايير الخاصة بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، فضلًا عن الوقوف على مدى توافق المشروع مع أحدث التكنولوجيا التي يتم تطبيقها في هذا المجال.

وقالت وزيرة البيئة إنها حرصت، خلال جولتها، على متابعة الأساليب المُطبقة بمدينة الجلود فيما يتعلق بالتخلص من المخلفات الصلبة الناتجة عن المشروع، ومدى الالتزام بمعالجة نفايات الكروم في محطة الاستخلاص المُعدة لذلك، إلى جانب التعرف على خطة الطوارئ وإجراءات التصرف في حال وقوع حوادث، وأساليب استخدام المواد الكيميائية الداخلة في العمليات الصناعية.

من جانبه، عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موقف تركيب عدادات المياه الخاصة بمنطقة المدابغ، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام جهاز المدينة بتوريد وتركيب 100 عدّاد إلكتروني كمرحلة أولى تتراوح أقطارها ما بين 20: 32 مم، وأنه جارٍ طرح باقي العدادات، حيث يصل العدد الإجمالي للعدادات المطلوبة إلى 256 عدادا بأقطار 20، و25، و32، و50، و80 مم.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه بمنطقة المدابغ بالمدينة، وكذا السعي بأقصى سرعة للانتهاء من تنفيذ الصرف الصناعيّ الخاص بمدينة الجلود بالروبيكى.
رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه وتنفيذ الصرف الصناعي في مدينة الجلود بالروبيكي
رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه وتنفيذ الصرف الصناعي في مدينة الجلود بالروبيكي
رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه وتنفيذ الصرف الصناعي في مدينة الجلود بالروبيكي
رئيس الوزراء يكلف بسرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه وتنفيذ الصرف الصناعي في مدينة الجلود بالروبيكي
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