AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

علي جمعة ضيف جامعة الزقازيق غدًا.. وشعلان: لتصحيح أفكار الطلاب الخاطئة عن الدين

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:51 م
جامعة الزقازيق تستضيف
جامعة الزقازيق تستضيف علي جمعة
Advertisements
قســـم التعليـــم
تستضيف جامعة الزقازيق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، غدا الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، بدعوة من د. عثمان شعلان، رئيس الجامعة، في الندوة الدينية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وقال د. عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، في بيان، إن الندوة تأتي في إطار فعاليات الموسم الثقافي للعام الدراسي 2019/ 2020 والذي تحرص الجامعة علي تنظيم فعالياته باستضافة رموز وقيادات سياسية ودينية وأدبية لرفع مستوي الوعي والثقافة لدي الطلاب بمختلف المجالات والتوعية بالمناسبات القومية والوطنية مؤكدا علي أن الندوة تكتسب أهمية خاصة من مناسبتها وهي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واستضافة العالم الجليل مفتي الجمهورية السابق.

وأضاف رئيس الجامعة أن "مثل هذه اللقاءات من شأنها تنمية الوعي لدي الطلاب وتوسيع نطاق إدراكهم الفكري وتصحيح ما لديهم من أفكار خاطئة عن تعاليم ديننا السمح التي تدعو للسلام وحب الأوطان والعمل".

وأشار إلى أن دور رجال الدين بالأزهر الشريف هو ترسيخ وإرساء البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع وخاصة الشباب الفكر الوسطي المعتدل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشافة هلال القدس تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف غدًا

المولد النبوي الشريف | علي جمعة يرد على تحريم الاحتفال به بـ كلمتين

في ذكرى المولد النبوي.. حكمتان وراء مولده يوم الاثنين

اليوم..احتفال المولد النبوي الشريف بالجامع الأزهر ومجلس علمي

توافد الأسر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في الجامع الأزهر

لدعم طلابها المصابين.. جامعة الزقازيق تنظم احتفالا باليوم العالمي للسكر

ترشيحاتنا

هل يغفر الله لمن مات وكان لا يصلى بسبب مرضه ؟

قس شهير الملهم الحقيقي لشخصية دراكولا | تفاصيل عجيبة

أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل.. حركة الجهاد الإسلامي تمطر تل أبيب

تدخل جراحي عاجل.. اتحاد الكرة يعرض على حمدي فتحي السفر لألمانيا

طالبة سعودية تحضر ثعبانا إلى سكان الطالبات.. تفاصيل

محمد صلاح يتحدى ليفربول من أجل عيون مصر.. والنادي يرسل فريقا خلفه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكها.. أم تواجه مشكلة في زيارة طفلها المريض بالمستشفى.. شاهد

صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016

في عيد ميلادها | شاهد مايا دياب قبل وبعد التجميل وكيف سبت وائل كفوري؟