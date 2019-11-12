علي جمعة ضيف جامعة الزقازيق غدًا.. وشعلان: لتصحيح أفكار الطلاب الخاطئة عن الدين

تستضيف جامعة الزقازيق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، غدا الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، بدعوة من د. عثمان شعلان، رئيس الجامعة، في الندوة الدينية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى.



وقال د. عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، في بيان، إن الندوة تأتي في إطار فعاليات الموسم الثقافي للعام الدراسي 2019/ 2020 والذي تحرص الجامعة علي تنظيم فعالياته باستضافة رموز وقيادات سياسية ودينية وأدبية لرفع مستوي الوعي والثقافة لدي الطلاب بمختلف المجالات والتوعية بالمناسبات القومية والوطنية مؤكدا علي أن الندوة تكتسب أهمية خاصة من مناسبتها وهي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واستضافة العالم الجليل مفتي الجمهورية السابق.



وأضاف رئيس الجامعة أن "مثل هذه اللقاءات من شأنها تنمية الوعي لدي الطلاب وتوسيع نطاق إدراكهم الفكري وتصحيح ما لديهم من أفكار خاطئة عن تعاليم ديننا السمح التي تدعو للسلام وحب الأوطان والعمل".



وأشار إلى أن دور رجال الدين بالأزهر الشريف هو ترسيخ وإرساء البناء الأخلاقي للفرد والمجتمع وخاصة الشباب الفكر الوسطي المعتدل.