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محافظات

فرعية الأسنان بالغربية تفتح باب التسجيل لأسماء غير المقيدين بالجمعية العمومية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:37 م
صدى البلد
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أحمد على
وافق مجلس إدارة فرع مجلس إدارة نقابة الأطباء الأسنان بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب تسجيل أسماء الأطباء غير المقيدين بدءًا من اليوم بالنقابة الفرعية، لضمهم كشوف الجمعية العمومية الخاصة بالنقابة الفرعية، للمشاركة بالتصويت على مستوى المحافظة.

وأشارت النقابة برئاسة الدكتور ياسر الجندي، في بيان، إلى أن التسجيل متاح بموجب صفة العمل المثبتة بالرقم القومي، أو خطاب من جهة العمل، أو بموجب مقر السكن حال أن يكون الطبيب طبيب أسنان حر وغير مسجل عيادة.

كما أوضح أنه "من الواجب على الأطباء الذين تم نقلهم من محافظات أخري إلي محافظة الغربية سرعة تسجيل أسمائهم بالنقابة.وضم الأطباء الجدد من حديثي التخرج والوافدين من الخارج".
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