الموجة 14.. الوادى الجديد تسترد 31 فدانا من أراضي الدولة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن لجان استرداد أراضي الدولة بمراكز المحافظة قامت بتنفيذ عدد من قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة وذلك مع بداية انطلاق الموجة ١٤ من موجة الإزالات والتي بدأت أمس وتستمر لمدة ١٥ يوما.



حيث تم استرداد ٣١ فدانا زراعيا و١٠٠٠ م٢ مباني وجار استكمال استرداد باقي المساحات المستهدفة وذلك حفاظا علي حق الدولة والشعب.



وناشد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد جميع مواطنين المدرجين بمنظومة تقنين أراضى وضع اليد طبقا لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، سرعة سداد الرسوم المقررة سواء استكمال رسوم المعاينة أو سداد رسوم التعاقد.



وأضاف محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه كلف جميع رؤساء المراكز والقرى بمتابعة عمليات الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضى المملوكة للدولة سواء بالبناء والزراعة، مؤكدا إزالة كافة جميع أشكال التعدي فى بدايتها وتحرير محاضر للمخالفين وذلك بهدف الحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم عمليات التملك والبيع والحيازة فى إطار القانون.

