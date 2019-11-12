التنمية المحلية: تنفيذ 1258 مشروعا صغيرا بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تنفيذ 1258 مشروعا صغيرا منذ بداية العام المالي، لافتًا إلى أن نصيب المرأة في قرى ونجوع مصر في المشروعات تجاوز الـ68%، موضحًا أن وحدات الإدارة المحلية الموجودة فى الكفور والنجوع المصرية هى الراصد المهم الذى يتعامل معه المواطنون لدعم مشروعاتهم.



وقال الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" على شاشة "dmc"، إن وحدات الإدارة المحلية هى من تدعم المواطنين فى مشروعاتهم بعد التأكد من الشروط حيث أنها تدعم السيدات حتى سن الـ60، كما تدعم الرجال حتى سن 55 عامًا، مع توافر الضمانات.



وتابع أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشجع على عمل المواطنين بالقرى الصغيرة ويعمل على التنمية الريفية، موضحًا أن القروض الميسرة يتم صرفها بحد أقصى 30 ألف جنيه.



وأكد أن المشروعات الصغيرة تقدم فرص عمل غير مباشرة لكافة المواطنين والمتعاملين معه، مضيفًا أنه تم تمويل مشروعات خلال العام الجارى بمقدار 13.5 مليون جنيه.