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محافظات

حذرت من سقوطها الخميس.. البحر الأحمر تستعد لمجابهة الأمطار الغزيرة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد بالمدن والقطاعات المختلفة لمجابهة الأمطار المحتملة بعد غدٍ الخميس.

وذكرت المحافظة - في بيان - أن إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة تلقت إخطارًا من هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية تعرض محافظة البحر الأحمر لسقوط أمطار بعد غد الخميس، قد تكون غزيرة على بعض المدن.

ووجهت نائب محافظ البحر الأحمر الدكتورة يسرا عطية تعليماتها لرؤساء المدن باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة.

وأعلنت إدارة المرور بالمحافظة حالة الطوارئ على الطرق، ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.
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