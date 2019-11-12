إزالة 1577 إعلانا مخالفا و911 حالة إشغال خلال شهر فى الغربية



جاء ذلك في إطار الحرص على توفير السيولة المرورية الكافية وكذا تسهيل حركة المشاة ومراعاة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع .



وفى هذا الإطار؛ قامت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بشن حملات بصفة يومية لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة من جميع الشوارع ، أسفرت عن إزالة 911 حالة إشغال و1577 إعلان خلال شهر اكتوبر تمثلوا في (23 حالة إشغال و76 إعلان بمركز سمنود – 54 حالة إشغال و122 إعلان بمركز بسيون – 52 حالة إشغال و96 إعلان بمركز المحلة الكبرى - 10 حالات إشغال بحي أول طنطا – 97 حالة إشغال و400 إعلان بمركز زفتي – 217 حالة إشغال و109 إعلان بمركز السنطة – 161 حالة إشغال و73 إعلان بمركز كفر الزيات – 145 حالة إشغال بمركز قطور – 74 حالة إشغال و292 إعلان بمركز طنطا - 12 حالة إشغال و84 إعلان بحي ثان المحلة الكبرى - 6 حالات إشغال بحي ثان طنطا – 60 حالة إشغال و325 إعلان بحي أول المحلة).



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.



اعطي اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستمرار في شن الحملات المكثفة لإزالة كافة أنواع الإشغالات والإعلانات المخالفة من الشوارع وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.