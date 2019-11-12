AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 1577 إعلانا مخالفا و911 حالة إشغال خلال شهر فى الغربية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على
اعطي اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستمرار في شن الحملات المكثفة لإزالة كافة أنواع الإشغالات والإعلانات المخالفة من الشوارع وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك في إطار الحرص على توفير السيولة المرورية الكافية وكذا تسهيل حركة المشاة ومراعاة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع .

وفى هذا الإطار؛ قامت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بشن حملات بصفة يومية لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة من جميع الشوارع ، أسفرت عن إزالة 911 حالة إشغال و1577 إعلان خلال شهر اكتوبر تمثلوا في (23 حالة إشغال و76 إعلان بمركز سمنود – 54 حالة إشغال و122 إعلان بمركز بسيون – 52 حالة إشغال و96 إعلان بمركز المحلة الكبرى - 10 حالات إشغال بحي أول طنطا – 97 حالة إشغال و400 إعلان بمركز زفتي – 217 حالة إشغال و109 إعلان بمركز السنطة – 161 حالة إشغال و73 إعلان بمركز كفر الزيات – 145 حالة إشغال بمركز قطور – 74 حالة إشغال و292 إعلان بمركز طنطا - 12 حالة إشغال و84 إعلان بحي ثان المحلة الكبرى - 6 حالات إشغال بحي ثان طنطا – 60 حالة إشغال و325 إعلان بحي أول المحلة).

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

تدخل جراحي عاجل.. اتحاد الكرة يعرض على حمدي فتحي السفر لألمانيا

كوب من هذا المشروب يحرق الدهون وينظف الشرايين

رسميا .. المصري البورسعيدي وبيراميدز فى مجموعة واحدة بدور مجموعات الكونفيدرالية الأفريقية

حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بدون سبب

محمد صلاح يتحدى ليفربول من أجل عيون مصر.. والنادي يرسل فريقا خلفه

بعد ظهوره مع عمرو دياب بـ كلسون.. حلمي يسخر من صورته بطريقة كوميدية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكها.. أم تواجه مشكلة في زيارة طفلها المريض بالمستشفى.. شاهد

صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016

في عيد ميلادها | شاهد مايا دياب قبل وبعد التجميل وكيف سبت وائل كفوري؟