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محافظات

إعلان الطوارئ بدمياط.. المحافظة تستعد لاستقبال نوة المكنسة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت محافظة دمياط، بجميع القطاعات خاصة جمعية الصيادين بعزبة البرج، حالة الطوارئ لاستقبال نوة المكنسة، والتى من المقرر أن تبدأ خلال أيام وتستمر لمدة 4 أيام، حيث يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على المناطق التي تضربها.

كما أعلن عدد كبير من القطاعات داخل محافظة دمياط، حالة الاستعداد والتأهب لاستقبال النوة وآثارها المحتملة ففي قطاع الصرف الصحى فقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بالمرور علي الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة وتم تسليك البالوعات تحسبا لانسدادها مع تساقط الأمطار الغزير.

كما أعلنت مديرية الموارد المائية والرى، حالة التأهب القصوى، من خلال حزمة من الإجراءات تتمثل فى مراقبة مناسيب المياه على مدار 24 ساعة حتى لا تحدث خسائر فى الأرواح أو ممتلكات المواطنين مثل أزمة الغرق فى منطقة غرب الدلتا التى حدثت عام 2015.

كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة استكمال أعمال تطهير الترع والمصارف لمواجهة الأمطار.

وبالنسبة للصيد فلقد أعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج غلق بوغاز العزبة لحين انتهاء النوة.

من جانبه، أكد حسام خليل وفدى، رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، أن ظاهرة نوة المكنسة تحدث كل عام خلال شهر نوفمبر بخلاف عدد آخر من النوات تحدث في محافظات الإسكندرية ودمياط.

وقال إن النوة تأتي قوية وشديدة بما يسبب نحرًا في الشواطئ، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على موقع حدوث النوة أو مدتها الزمنية، فقد تحدث قبل أو بعد 2 كيلومتر من المكان المعتاد.

وأشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة للتدخل العاجل في الحالات الحرجة بمعدات الهيئة.

وأكد أنه ليس بالضرورة أن تصاحب هذه النوات موجات طقس عنيفة سواء متعلقة بالأمطار أو الرياح: "مش لازم حاجة سيئة تحصل وقت النوة ومن الممكن أن تمر مرور الكرام، دون حدوث شيء، فمن الممكن أن تشعر بها محافظة الإسكندرية ولا تشعر بها دمياط أو العكس، وبالرغم من ذلك أصدرت جمعية الصيادين قرارها بعدم السماح لمراكب الصيد بالخروج وقت النوة، خاصة المراكب الصغيرة وذلك حفاظا على أرواح الصيادين.
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