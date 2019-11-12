أمن القاهرة: إنقاذ حياة أب ونجله علقا داخل مصعد بالمقطم

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ حياة أب ونجله علقا داخل مصعد عقار بالمقطم، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع جميع الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.



ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة باحتجاز شخصين داخل مصعد عقار بشارع صلاح الدين دائرة قسم شرطة المقطم ويتعذر خروجهم.



على الفور وجه اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ.



وتبين أن المصعد عالق بين الطابقين الثاني والثالث وتمكنت القوات من استخراج الشخصين وهم كل من "أحمد. م"، 50 سنة، وابنه محمد، 16 سنة، من داخل المصعد العالق في حالة صحية جيدة، حيث وجها الشكر لضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.