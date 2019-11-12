AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أمن القاهرة: إنقاذ حياة أب ونجله علقا داخل مصعد بالمقطم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:04 م
إنقاذ حياة أب ونجله
إنقاذ حياة أب ونجله علقا داخل مصعد
Advertisements
محمد صبري
نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ حياة أب ونجله علقا داخل مصعد عقار بالمقطم، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع جميع الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة باحتجاز شخصين داخل مصعد عقار بشارع صلاح الدين دائرة قسم شرطة المقطم ويتعذر خروجهم.

على الفور وجه اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ.

وتبين أن المصعد عالق بين الطابقين الثاني والثالث وتمكنت القوات من استخراج الشخصين وهم كل من "أحمد. م"، 50 سنة، وابنه محمد، 16 سنة، من داخل المصعد العالق في حالة صحية جيدة، حيث وجها الشكر لضباط وأفراد الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد هند رستم.. قصة تعرضها للتحرش على الشاطئ ورد فعلها

ذات يوم سأقرر الفراق.. منة فضالي توجه رسالة غامضة لجمهورها

فى ذكرى رحيله الثالثة.. شاهد رسالة محمد محمود عبد العزيز لوالده

بعد انتشاره فى عدد من المحافظات.. احترس قتل الذباب باليد يصيبك بهذه الأمراض

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها

المصري عن مواجهة بيراميدز بـ الكونفيدرالية: عادى لا نخشى أحدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكها.. أم تواجه مشكلة في زيارة طفلها المريض بالمستشفى.. شاهد

صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016

في عيد ميلادها | شاهد مايا دياب قبل وبعد التجميل وكيف سبت وائل كفوري؟