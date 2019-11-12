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محافظات

للحد من الحوادث.. مطبات صناعية بالكورنيش في المنيا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:42 م
صدى البلد
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بدأت محافظة المنيا بتنفيذ عدد من المطبات الصناعية بشارع الكورنيش أحد الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وذلك للحد من التسابق بين المركبات و السرعات الزائدة، وتفاديا للحوادث في تلك المنطقة الحيوية .

وتابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الحالة المرورية بعدد من شوارع المدينة ، موجهًا بإزالة كافة المعوقات المرورية أمام المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وتفقد أعمال تنفيذ عدد من المطبات الصناعية، بشارع كورنيش رافقه محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، واحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا.

طالب المحافظ، مجلس مدينة المنيا، وإدارة المرور، ومديرية الطرق، بإيجاد حلول بديلة لتنظيم الشوارع بشكل أكثر أمانًا للحفاظ على أروح وممتلكات المواطنين، من خلال اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تقليل حوادث السير، وإتباع السرعات القانونية بالشوارع الرئيسية، وإعادة الانضباط بها.

مؤكدا أن أروح المواطنين والحفاظ عليها من أولى اهتمامات الدولة، والتي يكفلها القانون ويحاسب المخالفين لها بشكل حاسم، كما ناشد المواطنين، بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، لتفادى وقوع الحوادث، في المستقبل.
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