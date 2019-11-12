ضبط شخصين سرقا 40 ألف جنيه من سائق دراجة بخارية بالقاهرة

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بشارع طه حسين دائرة القسم من ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة بخارية " توك توك " وبحوزتهما مبلغ مالي 40 ألف جنيه وعدد 2 سلاح أبيض " مطواة ، كتر " .



بمناقشتهما عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقتها والمبلغ المالي كرهًا عن قائد الدراجة البخارية تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، أمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه سائق.



وباستدعائه تعرف على المتهمين، وقرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية " توك توك " قيادته استوقفه المتهمين بدعوى توصيلهما لمحل الضبط وفور وصولهم فوجئ بقيامهما بإشهار الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما واستوليا على الدراجة ومبلغ مالي 40 ألف جنيه ولاذا بالفرار.