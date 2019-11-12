شاب يقتحم حضانة ويصيب 50 طفلا بمادة كيماوية حارقة

اقتحم رجل روضة أطفال اليوم، الثلاثاء، وأصاب أكثر من 50 شخصًا معظمهم من الأطفال بحروق، بعد رشهم بمادة كيماوية حارقة في جنوب غرب الصين.



وقالت شرطة مدينة كاييوان بمقاطعة يوننان إن المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 23 عامًا ويدعى كونج، دخل إلى روضة الأطفال بتسلق جدار الحضانة قبل أن يرش الضحايا بمادة هيدروكسيد الصوديوم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت الشرطة إن المتهم كان ينوي الانتقام من المجتمع بعد نشأته مع أبوين مطلقين ومن ثم مواجهة صعوبات في العمل والحياة.



وأفادت التقارير المحلية بأنه تم نقل حوالي 51 طفلًا وثلاثة مدرسين إلى المستشفى لتلقي العلاج، اثنان منهم يعانون من "أعراض حادة".



وتمكنت الشرطة من اعتقال المتهم بعد أقل من ساعة على ارتكابه جريمته الشنعاء.



وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في أبريل من العام الماضي، قتل رجل يبلغ من العمر 28 عامًا تسعة من طلاب المدارس الإعدادية أثناء عودتهم إلى منازلهم في واحدة من أكثر الهجمات الفتاكة في البلاد في السنوات الأخيرة.



في وقت لاحق من عام 2018، أصابت سيدة كانت تحمل سكينًا 14 طفلًا بجروح في إحدى الحضانات في مقاطعة سيتشوان.