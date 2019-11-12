تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات طعن عامل دليفرى وزوجته بسبب خلافات الجيرة

قررت نيابة قسم اول المنصورة تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب قيام المتهم بمعاونة شقيقه الهارب بتحريض من والدتهم بطعن جارهم وزوجته بطعنات متفرقه بالقلب والرأس لخلافات بينهم.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ للعميد حسام الجداوى مأمور قسم شرطة اول المنصورة يفيد بورود بلاغ من سمر . ا ربة منزل بقيام كلا من مصطفى .أ و شقيقه محمد بالتعدى عليها وعلى زوجها بأسلحه بيضاء مما ادى الى اصابتها بجرح قطعى بالرأس واليد واصابة زوجها محمد السيد ابراهيم خليل ٣٦ عاما عامل ديليفرى بصيدليات الطرشوبى طعنه نافذة بالقلب وجرح قطعى بالرأس وتم نقله لمستشفى الطوارئ.



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد حمدى الطنبولى رئيس المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن مشادة وقعت بين سمر ووالدة المتهمين بسبب تصاعد أدخنة من فرن من شقة والدة المتهمين مما يؤثر عل ابنها المريض بالقلب وانتهت المشاجرة إلا أنهم فوجئوا بقيامها باستدعاء نجليها مصطفى ومحمد وقاموا بانتظار زوجها لحين عودته من العمل وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء مما أدى إلى إصابته.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط محمد وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19406 جنح قسم شرطة اول المنصورة وبالعرض على النيابة اصدرت قرارها السابق وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.