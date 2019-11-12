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محافظات

طقس الفيوم ربيعي مشمس وارتفاع فى درجة الحرارة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:50 م
طقس الفيوم ربيعي
طقس الفيوم ربيعي مشمس
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهدت محافظة الفيوم اليوم طقسا ربيعىا مشمسا منذ الصباح، وارتفاع فى درجة الحرارة ، على جميع أرجاء المحافظة.

كما اختفت السحب من سماء المحافظة ، وشوهدت السماء صافية.

كما شهدت بحيرة قارون وشلالات وادى الريان وقرية تونس السياحية أقبالا من الزائرين من خارح المحافظة الذين ، خرجوا للاستمتاع بالجو الشتوى المشمس بمحافظة الفيوم.

كما اختفت الرياح والعواصف الترابية والرملية نهائيا من سماء المحافظة .


طقس الفيوم ربيعي مشمس وارتفاع فى درجة الحرارة
طقس الفيوم ربيعي مشمس وارتفاع فى درجة الحرارة
طقس الفيوم ربيعي مشمس وارتفاع فى درجة الحرارة
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