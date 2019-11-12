طقس الفيوم ربيعي مشمس وارتفاع فى درجة الحرارة

شهدت محافظة الفيوم اليوم طقسا ربيعىا مشمسا منذ الصباح، وارتفاع فى درجة الحرارة ، على جميع أرجاء المحافظة.



كما اختفت السحب من سماء المحافظة ، وشوهدت السماء صافية.



كما شهدت بحيرة قارون وشلالات وادى الريان وقرية تونس السياحية أقبالا من الزائرين من خارح المحافظة الذين ، خرجوا للاستمتاع بالجو الشتوى المشمس بمحافظة الفيوم.



كما اختفت الرياح والعواصف الترابية والرملية نهائيا من سماء المحافظة .





