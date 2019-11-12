نجم الأهلي السابق عن دموع شوقي غريب: ده الفرق بين المدرب الوطني والأجنبي

علق محمود صالح نجم الأهلي السابق، على دموع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الفراعنة عقب إحراز أحمد ياسر ريان هدف الفراعنة الثالث في شباك غانا، في المباراة التي جمعتهما، أمس، الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.



وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على غانا بنتيجة 3 -2.



وقال محمود صالح في تصريحات عبر قناة تايم سبورت:" المدرب الوطني لديه القدرة على تحمل المسئولية والإحساس بالوطنية ويعرف عادتنا وتقاليدنا جيدا، أكثر من المدرب الأجنبي، الذي من الممكن أن يرحل في أي وقت وينتهي الأمر".



وأضاف: "الضغوط ستزيد عن منتخب مصر الأولمبي في الفترة المقبلة، بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي، واقتراب حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو".