AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الأهلي السابق عن دموع شوقي غريب: ده الفرق بين المدرب الوطني والأجنبي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:43 م
شوقي غريب
شوقي غريب
Advertisements
محمد السعيد
علق محمود صالح نجم الأهلي السابق، على دموع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الفراعنة عقب إحراز أحمد ياسر ريان هدف الفراعنة الثالث في شباك غانا، في المباراة التي جمعتهما، أمس، الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على غانا بنتيجة 3 -2.

وقال محمود صالح في تصريحات عبر قناة تايم سبورت:" المدرب الوطني لديه القدرة على تحمل المسئولية والإحساس بالوطنية ويعرف عادتنا وتقاليدنا جيدا، أكثر من المدرب الأجنبي، الذي من الممكن أن يرحل في أي وقت وينتهي الأمر".

وأضاف: "الضغوط ستزيد عن منتخب مصر الأولمبي في الفترة المقبلة، بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي، واقتراب حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء عن أمم أفريقيا.. الشيخ طه: نمتلك عوامل العبور لـ طوكيو.. رضا عبدالعال: فرصة العمر.. ورمضان صبحي يؤكد: جاهزون

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

الأستاذ والتلميذ.. شيتوس وشوقي غريب على موعد مع تكرار إنجاز مونديال 2001

مصطفى محمد يرافق شوقي غريب في المؤتمر الصحفي قبل لقاء غانا

أخبار الرياضة.. صدمة في المنتخب الأوليمبي.. مدرب الأهلي السابق في ورطة.. ظلم حارس الزمالك..ورسالة شوبير

ترشيحاتنا

إسرائيل تنشر فيديو لحظة قصف أكبر شوارع تل أبيب وتدميرها

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. تعرف على الـ إفيه المحذوف له من مسرحية الجوكر

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز والسكر والزيت ببطاقات التموين والنواب كلمة السر

الأرصاد تكشف الحالة الجوية.. فيديو

بعد انتشاره فى عدد من المحافظات.. احترس قتل الذباب باليد يصيبك بهذه الأمراض

محمد صلاح يتحدى ليفربول من أجل عيون مصر.. والنادي يرسل فريقا خلفه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سلوكها.. أم تواجه مشكلة في زيارة طفلها المريض بالمستشفى.. شاهد

صور تكشف كذب كيم كارداشيان حول واقعة سرقة باريس 2016

في عيد ميلادها | شاهد مايا دياب قبل وبعد التجميل وكيف سبت وائل كفوري؟