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عماد نجم: لا يوجد تنمية في أي دولة إلا بوجود الزراعة.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:45 م
التنمية الزراعية
التنمية الزراعية
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قسم التوك شو
قال الدكتور عماد نجم، رئيس إدارة معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية: إنه لا يصلح إقامة تنمية متكاملة في أي دولة على مستوى العالم إلا بوجود تنمية زراعية، وأن لا تصلح تنمية زراعية إلا بالإرشاد الزراعي، فيجب أن يسيروا معًا في نفس الاتجاه لتحقيق الأهداف المرجوة من التنمية بشكل صحيح، فهي حلقة متصلة بعضها ببعض.

وأكد الدكتور عماد نجم، من خلال حواره في برنامج"صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، على أن كل الدراسات والبحوث الزراعية أثبتت ان إذا قامت الدولة بتطبيق نصف المبتكرات والاختراعات الزراعية الموجودة في المراكز البحثية دون النظر إليها بعين الاعتبار، ونقلها إلى الحيز الفعلي للتنفيذ في المجتمعات الزراعية والريف المصري، ستزيد الإنتاجية الضعف.

وأشار الدكتور عماد نجم، إلى أن أهم ما أنجزه معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية، هو عمل برنامج للعمل على المشكلات سواء مشكلات المدى القصير أو المتوسط والمدى البعيد، أيضًا النظر لبعض التحديات التي تواجه الإرشاد الزراعي.

وتابع الدكتور عماد نجم، أن من هذه التحديات هي نقص الموارد البشرية، نقص العمالة، وغيرها من التحديات، والعمل على التعاون مع المراكز الأخرى والهيئات المعنية لوجود الحلول المناسبة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.


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