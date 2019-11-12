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أخبار العالم

لمكافحة الإرهاب.. تويتر يغلق حساب نجل حسن نصر الله

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:47 م
حسن نصر الله
حسن نصر الله
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شيماء مصطفى
قالت قناة "العربية" إن شركة "تويتر" أغلقت، اليوم الثلاثاء، حساب نجل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وذلك ضمن خطتها لمكافحة الإرهاب.

يأتي ذلك بعد تصنيف واشنطن حزب الله "إرهابيا" ووضعه على لائحة العقوبات، كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على جواد نصر الله نجل زعيم حزب الله، والقائد البارز في الجماعة.

وتشمل العقوبات على جواد نصر الله ـــــ الذي وصفته الوزارة بأنه القائد الصاعد للجماعة ــــ حظر جميع ممتلكاته، كما تحظر التعامل معه أو مع كتائب المجاهدين.
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