بدون أدوية.. أعشاب تعالج الالتهاب الرئوي



نصيحة لمريض السمنة.. أطعمة ومشروبات مجربة تحول جسمك لماكينة حرق.



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يعد الالتهاب الرئوى أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم.. فى اليوم العالمى للاحتفال بالالتهاب الرئوي.. إليك أبرز أسباب الإصابة به وكيف تكتشفين الإصابة به.وفقا لموقع "healthline" هناك أعراض عديدة تظهر على طفلك وتدل على أنه يعانى من الالتهاب الرئوي مثل ألم حاد أو طعن في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس بعمق أو السعال، صداع وارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم.تعد أبرز الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالالتهاب الرئوى، كثرة الإصابة بنزلات البرد فهى تقلل من قدرة الرئة على مقاومة الملوثات وضعف جهاز المناعة يجعلهم اكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوى.وأشار إلى أن الأعراض تظهر سريعًا خلال ساعات في شكل "كحة، بلغم، ضيق تنفس و العلاج يكون في استعمال المضادات الحيوية وعمل مزرعة البلغم، لمعرفة نوع الميكروب.ويمكن علاج الالتهاب الرئوى بالأعشاب مثل الكركم والزنجبيل وهي من أفضل الطرق التي تساعد فى التصدي لمشكلة الالتهاب الرئوي لذا من الأفضل الحرص على تناولها معا.