انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور

انطلقت منذ قليل، المحاضرة التي تنظمها جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وتستضيف فيها الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، ليتحدث حول كتاب "توت عنخ آمون" وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.









وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن محاضرة الدكتور زاهي حواس عن الملك "توت عنخ آمون" سيكون لها دور كبير في تعريف الطلاب بأشهر ملك مصري في العالم القديم، مؤكدًا أهمية توعية الشباب بعظماء المصريين في التاريخ لاستئناف ما بدأه أجدادنا من حضارة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في العالم أجمع.









وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 .



