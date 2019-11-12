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ثقافة

انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
انطلقت منذ قليل، المحاضرة التي تنظمها جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وتستضيف فيها الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري، ليتحدث حول كتاب "توت عنخ آمون" وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.


وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إن محاضرة الدكتور زاهي حواس عن الملك "توت عنخ آمون" سيكون لها دور كبير في تعريف الطلاب بأشهر ملك مصري في العالم القديم، مؤكدًا أهمية توعية الشباب بعظماء المصريين في التاريخ لاستئناف ما بدأه أجدادنا من حضارة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في العالم أجمع.


وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 .

والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة وهامة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، لتوسيع آفاق الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، واطلاعهم على أفكار جديدة تساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل بما يؤهلهم للمساهمة في نهضة بلدهم.
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
انطلاق محاضرة زاهي حواس في جامعة القاهرة..صور
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