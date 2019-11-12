في يومه العالمي.. 5 أعراض للالتهاب الرئوي.. تعرف عليهم

يحتفل العالم في الثاني عشر من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للالتهاب الرئوي، وهو عدوى في الجهاز التنفسي تصاب بها الرئتين، وتعرقل عملية التنفس بشكل صحيح، ويشعر المريض بعدة أعراض يجب ملاحظتها جيدًا للإسراع في تناول العقاقير الطبية والعلاج، فتعرف على أعراض الالتهاب الرئوي وفقًا لموقع"healthline".



أعراض الالتهاب الرئوي:



السعال



يفرز الجسم السعال لتخليص الجسم من المخاط الناتج عن التهابات الشعب الهوائية والرئتين، وهو عبارة عن دم بلون مختلف، ويستمر الشخص في النزيف لمدة أسبوع على الأقل.





آلام في الصدر

عند الاصابة بالالتهاب الرئوي يشعر الشخص بآلام حادة أو طعن يحدث في منطقة القفص الصدري، ويزداد أثناء السعال او التنفس بعمق، كما يمكن ان يشعر المريض بالألم الحاد في منتصف الظهر.



الحمى



تحدث الحمى في جسم الشخص المريض لمحاربة العدوى التي يصاب بها، فترتفع درجة حرارة الجسم من 37 درجة إلى 40 درجة مع وجود أعراض أخرى مثل التعرق الشديد والبرد وآلام في العضلات وجفاف في الجسم، وصداع نصفي، فيجب زيارة الطبيب عند الشعور بتلك الأعراض في البداية.



ضيق في التنفس



يشعر المريض المصاب بالالتهاب الرئوي، بصعوبة في التنفس بشكل كامل، ولا يستطيع ان يتنفس بشكل صحيح خاصًة عند النوم.



تغيير لون الشفاة والأظافر



تبدأ الشفاه أو الأظافر في الظهور بلون أزرق قليلًا بسبب نقص الأكسجين، وهذه من الأعراض الواضحة عند المريض، فيجب ان يذهب للطبيب فور حدوث هذه الأعراض.

