AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في يومه العالمي.. 5 أعراض للالتهاب الرئوي.. تعرف عليهم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:00 م
أعراض الالتهاب الرئوي
أعراض الالتهاب الرئوي
Advertisements
حياة عبد العزيز
يحتفل العالم في الثاني عشر من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للالتهاب الرئوي، وهو عدوى في الجهاز التنفسي تصاب بها الرئتين، وتعرقل عملية التنفس بشكل صحيح، ويشعر المريض بعدة أعراض يجب ملاحظتها جيدًا للإسراع في تناول العقاقير الطبية والعلاج، فتعرف على أعراض الالتهاب الرئوي وفقًا لموقع"healthline".

أعراض الالتهاب الرئوي:

السعال

يفرز الجسم السعال لتخليص الجسم من المخاط الناتج عن التهابات الشعب الهوائية والرئتين، وهو عبارة عن دم بلون مختلف، ويستمر الشخص في النزيف لمدة أسبوع على الأقل.


آلام في الصدر
عند الاصابة بالالتهاب الرئوي يشعر الشخص بآلام حادة أو طعن يحدث في منطقة القفص الصدري، ويزداد أثناء السعال او التنفس بعمق، كما يمكن ان يشعر المريض بالألم الحاد في منتصف الظهر.

الحمى

تحدث الحمى في جسم الشخص المريض لمحاربة العدوى التي يصاب بها، فترتفع درجة حرارة الجسم من 37 درجة إلى 40 درجة مع وجود أعراض أخرى مثل التعرق الشديد والبرد وآلام في العضلات وجفاف في الجسم، وصداع نصفي، فيجب زيارة الطبيب عند الشعور بتلك الأعراض في البداية.

ضيق في التنفس

يشعر المريض المصاب بالالتهاب الرئوي، بصعوبة في التنفس بشكل كامل، ولا يستطيع ان يتنفس بشكل صحيح خاصًة عند النوم.

تغيير لون الشفاة والأظافر

تبدأ الشفاه أو الأظافر في الظهور بلون أزرق قليلًا بسبب نقص الأكسجين، وهذه من الأعراض الواضحة عند المريض، فيجب ان يذهب للطبيب فور حدوث هذه الأعراض.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا .. العالم يحيي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي

فى يومه العالمى.. عادات صحية يجب على المصابين بالالتهاب الرئوى اتباعها

في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. 6 طرق للوقاية منه.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الصدفة تصيب سيدة بـ صدمة عمرها بعد اكتشافها خيانة حبيبها

بعد انتشاره فى عدد من المحافظات.. احترس قتل الذباب باليد يصيبك بهذه الأمراض

مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور

إسرائيل تنشر فيديو لحظة قصف أكبر شوارع تل أبيب وتدميرها

في أول ظهور لها | ابنة حنان مطاوع تخطف الأنظار

تشييع جثمان أحمد مبروك ضحية السيجارة القاتلة في قطار طنطا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور

حالة نادرة.. شاب يكتشف وجود سن داخل أنفه لمدة 20 عامًا بالصدفة

بسبب سلوكها.. أم تواجه مشكلة في زيارة طفلها المريض بالمستشفى.. شاهد