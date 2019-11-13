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برلمان

برلماني: مشكلة عجز الأطباء تكمن في العزوف للعمل بالخارج

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:17 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب خالد هلالي، إن "عدد الأطباء لا يوجد به مشكلة وهو مطابق تماما للمعدلات العالمية إن لم يكن يتجاوزه، حيث إن المعدل العالمي يصل إلى 1.5% لكل ألف مواطن، بينما في مصر يصل إلى 1.8% لكل ألف مواطن، مشيرًا إلى أنه يتم تخريج 12 ألف طبيب سنويًا، وهذا معدل عالٍ جدًا".

تابع، عضو البرلمان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أن هناك 240 ألف طبيب مسجل بنقابة الأطباء، يعمل منهم داخل مصر 130 ألف بينما يعمل بالخارج 110 آلاف طبيب، مضيفًا أن هذا المعدل يؤكد عدم وجود مشكلة في أعداد الأطباء، وإنما تكمن المشكلة في العازفين عن المهنة داخليًا، إضافة إلى التوزيع غير الجيد.

وأشار، النائب، إلى أن زيادة عدد الأطباء سنعكس سلبًا على المنظومة الصحية، حيث يؤدي إلى تقليل ساعات التدريب إلى جانب قلة الكفاءة العلمية بسبب زيادة الأعداد.
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