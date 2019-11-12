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بين الناس

مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
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أحمد بيسو
يشكو أهالي منطقة مزلقان عين شمس التابعة لحي عين شمس بمحافظة القاهرة، من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم القمامة عند المزلقان، ما يسبب إزعاجا للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وقال محمد رجب، أحد سكان المنطقة، إن "المنطقة تعاني من تراكم القمامة لفترات طويلة تستمر بالأسابيع دون إزالة، بالإضافة إلى إهمال الحي للشارع".

وأوضح رجب أن المنطقة تعانى من انتشار الكلاب الضالة الناتجة عن تراكم القمامة بالشارع.

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مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور
مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور
مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور
مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور
مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور
مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور
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