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توك شو

التضامن الاجتماعي: أنقذنا 4500 حالة خلال 5 سنوات | فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:54 م
فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي
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قسم التوك شو
قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فريق التدخل السريع يعمل ضمن منظومة حماية الطفل، والفريق يقوم على العمل الجماعي وعدم اتخاذ أي قرارات فردية، ومحاولات للتفكير بطريقة مختلفة أو "خارج الصندوق".

وأكد محمد يوسف، من خلال حواره في برنامج"صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، على ان الهدف من فريق التدخل السريع هو تحقيق أفضل مصلحة الطفل والمسن الذي يقوم الفريق بحمايتهم.

وأوضح محمد يوسف، أن تم إنشاء هذا الفريق في عام 2014، وبداية التعاون كان مع مجموعة من دور الرعاية الاجتماعية وخاصة الايتام، وتم رعاية أكثر من 4500 حالة من المشردين وأطفال الشوارع والأيتام على مدار الخمس سنوات.

وذكر محمد يوسف، أن فريق التدخل السريع مكون من مجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين والأطباء النفسيين، ومؤكد حرص مؤسسات الدولة بدعمهم واشراف الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عليهم بدورها في اهمية حماية تلك الفئات، ويقوم الفريق بفحص أي شكوى وتوزيعها عليهم لمعرفة المهام بشكل محدد ومنظم.

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