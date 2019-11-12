فرج عامر: صعب نستورد من الخارج وشركة الغزل والنسيج بالمحلة موجودة

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من أساس التنمية في مصر، كما أن أهل المحلة مرتبطون بها بشكل روحى، وقلوب المصريين جميعا متعلقة بها، ويصعب علينا استيراد منتجات من الخارج في ظل وجود شركة المحلة.



جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الصناعة الذى يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بقيادات الشركة، اليوم الثلاثاء.



وأضاف عامر، أن ما ذكره وزير قطاع الأعمال، بشأن خطة تطوير شركة المحلة، أمر مبشر بالخير، إلا أنه يحتاج أموالا كبيرة للتطوير، مطالبا بضرورة تطوير كل شيء بشركة المحلة، ليس اللوائح فقط، بل بكافة القطاعات لكى تتماشى مع اليات السوق.



وتابع عامر، أن الهدف من تلك الزيارة التي تعد الأولى، للجنة بدور الانعقاد الخامس، الوقوف على آليات التطوير وخطوات الإسراع في خطواته لتحقيق التنمية.



وبدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب



وضم الوفد النواب "محمد السلاب وعلاء ناجى وكيلى اللجنة والأعضاء علاء ناجى ، فوزى اسماعيل ، طارق متولى هانى النواصرة، ايفلين متى، محمود شحاتة، نبيل ابو باشا، رضا البلتاجي، نجوى امام، نجوى ابو جليل، رضوان الزياتى، ابراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى".