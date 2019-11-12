AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فرج عامر: صعب نستورد من الخارج وشركة الغزل والنسيج بالمحلة موجودة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:06 م
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من أساس التنمية في مصر، كما أن أهل المحلة مرتبطون بها بشكل روحى، وقلوب المصريين جميعا متعلقة بها، ويصعب علينا استيراد منتجات من الخارج في ظل وجود شركة المحلة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الصناعة الذى يزور شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بقيادات الشركة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف عامر، أن ما ذكره وزير قطاع الأعمال، بشأن خطة تطوير شركة المحلة، أمر مبشر بالخير، إلا أنه يحتاج أموالا كبيرة للتطوير، مطالبا بضرورة تطوير كل شيء بشركة المحلة، ليس اللوائح فقط، بل بكافة القطاعات لكى تتماشى مع اليات السوق.

وتابع عامر، أن الهدف من تلك الزيارة التي تعد الأولى، للجنة بدور الانعقاد الخامس، الوقوف على آليات التطوير وخطوات الإسراع في خطواته لتحقيق التنمية.

وبدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب زيارة لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

وضم الوفد النواب "محمد السلاب وعلاء ناجى وكيلى اللجنة والأعضاء علاء ناجى ، فوزى اسماعيل ، طارق متولى هانى النواصرة، ايفلين متى، محمود شحاتة، نبيل ابو باشا، رضا البلتاجي، نجوى امام، نجوى ابو جليل، رضوان الزياتى، ابراهيم القصاص، نانسى نصير، محمد خليفة، سمير البطيخى".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع شريك صينى.. قطاع الأعمال تعلن بدء تطوير شركة النصر للسيارات.. نواب: ستساهم فى تشغيل العمالة.. وفتح أسواق جديدة للتصدير فى أفريقيا ودول شرق آسيا

وزير الصناعة: مصر تمتلك فرصا واعدة بقطاع الغزل والنسيج.. وبرلمانيون: استغلال أصول الدولة في تطوير القطاع ضرورة.. ومطالب بإعادة توزيع مهام وزارة قطاع الأعمال مرة أخرى

فرج عامر: عربيات الفول بتكسب أكتر من المصانع

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتحدى ليفربول من أجل عيون مصر.. والنادي يرسل فريقا خلفه

علي جمعة ينصح شابا توفيت أمه ولا يستطيع العيش من شدة تعلقه بها

ضحية السيجارة سقط تحت عجلات القطار بسبب 100 جنيه ..القصة كاملة

نجم الزمالك يقترب من الانضمام لـ الدوري السوداني.. تفاصيل

شاب يقتحم حضانة ويصيب 50 طفلا بمادة كيماوية حارقة

في ذكرى رحيله.. شاهد زوجة محمود عبد العزيز الأولى وأم أبنائه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور

حالة نادرة.. شاب يكتشف وجود سن داخل أنفه لمدة 20 عامًا بالصدفة

بسبب سلوكها.. أم تواجه مشكلة في زيارة طفلها المريض بالمستشفى.. شاهد