اليوم.. أصالة تحيي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

تستعد المطربة أصالة، اليوم لأحياء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.



ومن المتوقع أن تقدم أصالة عدد كبير من أبرز الاغاني الخاصة بها منها :"مبقاش سر"، و"جابو سيرته"، و"ألحقيقة"، و"نكتة بايخة"، و"يا عالم"، وغيرها من الاغاني التنوعة.



يذكر ان افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية.



وشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازف و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.