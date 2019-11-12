محسن صالح: لم أجتمع بـ فايلر والتنسيق الكامل مع الخطيب

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة التصريحات والأخبار المغلوطة المنسوبة إليه خلال الأيام الماضية.





وقال محسن صالح إنه لم يدل بأي تصريحات لأي منبر إعلامي باستثناء ما تحدث به لقناة الأهلي بالصوت والصورة خلال الأيام السابقة، عدا ذلك كلها تصريحات غير صحيحة بالمرة وليس مسئولًا عنها، مشيرًا إلى أنه يعمل من خلال منظومة كبيرة، لها تاريخ في الإدارة، ونظام عمل معروف للجميع، وهو لم يأتِ للتصريحات والتقاط الصور، بل جاء للعمل وخدمة ناديه، وأنه حال تعامله مع وسائل الإعلام سيكون من خلال المنابر الإعلامية الرسمية للنادي، وهي التي تقوم بدورها بالتنسيق مع الوسائل الإعلامية الأخرى.





ونفى محسن صالح ما تردد عن اجتماعه ولجنة التخطيط مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وقال هذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لديه ارتباطات رسمية مهمة خلال الفترة القادمة، يرتب لها بطريقته، وهذا هو الأهم ولم يكن من المناسب ولا الصحيح أن تقوم لجنة التخطيط بالتحدث مع الجهاز الفني في هذا التوقيت، وكل هذه الأمور تتم بالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي، وليست مدرجة على جدول أعمال اللجنة خلال هذه الفترة.





وأضاف أن البعض أشار إلى قيامه بترشيح بعض اللاعبين للانضمام للأهلي، وآخرين للرحيل عن الفريق، وهذا لم يحدث أيضًا لا من قريب أو بعيد والجهاز الفني هو من يطلب ضم هذا اللاعب أو ذاك، وفقًا للاحتياجات الفنية التي يراها، وتدرس لجنة التخطيط طلبه وتعمل على توفير كل احتياجاته، لكن لا رئيس اللجنة ولا أعضاؤها يرشحون لاعبين بعينهم، هناك نظام ثابت في النادي الأهلي على مدار تاريخه وهو قيام كل فرد بدوره وفقًا لصلاحياته دون التدخل في عمل الآخر، وفي نهاية الموسم يتم تقييم الأمور. والكل يعلم أن النادي الأهلي مختلف ولا يوجد حساب بالقطعة، ولا ضغوط مع كل خطوة لأن المسئولين في الأهلي يختارون أنسب الكوادر في كل الأماكن ويكون هناك دعم ومساندة وتعاون، وفق نظام احترافي يحقق مصلحة النادي.