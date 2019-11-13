سيوة بلد التراث.. جولة خاصة بالمتحف السيوي.. هنا تعانق التراث والحداثة.. السفير الكندي كلمة السر في تأسيسه.. والأهالي الجندي المجهول في تنفيذه | صور

-أحد الإنشاءات التي تم بناؤها بواحة سيوة منذ 30 عاما بهدف الحفاظ على التراث السيوي

-تم افتتاح المتحف في 1990

-متحف البيت السيوي يقع وسط واحة سيوة وتم بناؤه على طراز البيت السيوى القديم



ويعود الفضل في إنشاء المتحف السيوي لسفير كندا في مصر خلال زيارته للواحة في عام 1988، والذي منح الأهالي دعما ماديًا لإتمام المشروع وبذل الأهالي مجهودا كبيرا لمدة عامين لتجميع المواد والأزياء والحلى من السكان.



يقول محمد جيري أحد أبناء واحة سيوة، ان البيت السيوى أحد أهم المزارات السياحية بالواحة والتى يحرص عليها الكثيرون بالزيارة للتعرف على التاريخ السيوى القديم، فقد مرت آلاف السنوات على واحة سيوة، تغيرت أشياء عديدة في نمط الحياة، الأدوات المستخدمة في المنازل، الأزياء التي حرصوا عليها على مدار تاريخهم، لذا طُرحت فكرة في أواخر الثمانينيات بتشييد متحف لتوثيق الحياة السيوية القديمة.



وأضاف أن سفير كندا خلال زيارته للواحة في 1988 تحمس للمشروع ومنح الأهالي دعما ماديًا لإتمام المشروع لافتا ان المتحف تشيد وسمي (البيت السيوي) وتم افتتاحه في 1990.



طراز البيت السيوي



وأوضح ان متحف البيت السيوي يقع بوسط واحة سيوة وتم بناؤه على طراز البيت السيوى القديم ليكون متماشيا مع التاريخ السيوى

واستخدم بناء المتحف بالمواد الأصلية المحلية باستخدام تقنيات البناء التقليدية لأهل سيوة الكرشيف وهو مزيج من الملح الصخري المجفف بالشمس مختلط مع الطين وهذه المادة تحافظ على درجات الحرارة داخل المنازل عند مستويات معتدلة والسقوف مصنوعة من جريد النخل.



وأشار ان البيت السيوى يحتوي على بعض المشغولات اليدوية للبيئة السيوية كالسجاجيد و المجوهرات الأوانى الفخارية والفضيات والآلات الموسيقية والملابس السيوية المطرزة.



وقال ان البيت السيوي مكون من دورين، الأرضي يحوي أزياءً خاصة بفتيات سيوة يقومن بارتدائها في حفلات زفافهن والأيام الأولى بعد الفرح، وفي الدور الثاني 4 غرف، تحتوي علي الحلى التي تستخدمها النساء من الفضة و عدد من الأحجار الكريمة بالإضافة الي زي الرجال والاطفال السيوي كما يضم المتحف أبرز الآلات الموسيقية وهي الطبلة والمزمار و"الشبابة"، و"عوامة" مصنوعة من قرع العسل وأيضًا أدوات الطبخ المصنوعة من الفخار وأدوات عمل الخبيز. والمطبخ الذي يضم ادوات الطهي السيوي وغرفة اعداد الشاي والقعدة الشتوي.



يبرز العادات والتقاليد:



وقال الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى بأن البيت السيوى يمثل رمزا للتاريخ والبيئة السيوية ويبرز العادات والتقاليد التي يتميز بها أهالي سيوة والعصر الجميل للواحة.



وأضاف أن البيت السيوي يتردد عليه السائحون الأجانب والمصريون ليتعرفوا عن الحياة السيوية القديمة بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية فمع الآلات الموسيقية التي تشتهر بها الأفراح السيوية القديمة وفستان العرس للبنت السيوية وزي العريس السيوي.



سيوة بلد التراث والأصالة، يعرفها العالم كله، ويأتي إليها الأجانب في محاولة منهم لمعرفة صفحة رائعة في كتاب التراث، وكان آخرها المتحف او البيت السيوي، احد الإنشاءات التي تم بناؤها بواحة سيوة منذ 30 عاما بهدف الحفاظ على التراث السيوي.