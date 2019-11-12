علي جمعة ينصح شابا توفيت أمه ولا يستطيع العيش من شدة تعلقه بها

أرسل شاب سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يقول فيه :" أحلم بوالدتى المتوفاه دائما وقلبي متعلق بها جدا ، فماذا أفعل ؟
رد الدكتور علي جمعة قائلا: حبك لوالدتك بهذا الشكل له ثواب كبير عند الله وستؤجر عليه ، ولكن طالما توفت فلا تملك لها الا الدعاء بالرحمة والمغفرة وتصدق على روحها ويوجد كثير من أعمال بر الأم بعد الوفاة .
وأضاف جمعة: التفت الى عملك ومستقبلك والدتك رحمة الله عليها لا ترضى بأن تكون هي سبب تعطيلك عن العمل والحياة الطبيعية ، واعلم إذا كنت غير متزوج فلا تقارن الفتاة التي سترتبط بها بوالدتك ، فالأم لا تعوض واعلم إذا فعلت هذه المقارنة فلن تجد ولن تتزوج .
وتابع: أفضل شيء هو الدعاء لها في السجود وبعد الصلاة واقرأ القرآن وهب ثوابه لها ، أذهب لأداء العمرة وهب ثوابها لها .
رد الدكتور علي جمعة قائلا: حبك لوالدتك بهذا الشكل له ثواب كبير عند الله وستؤجر عليه ، ولكن طالما توفت فلا تملك لها الا الدعاء بالرحمة والمغفرة وتصدق على روحها ويوجد كثير من أعمال بر الأم بعد الوفاة .
وأضاف جمعة: التفت الى عملك ومستقبلك والدتك رحمة الله عليها لا ترضى بأن تكون هي سبب تعطيلك عن العمل والحياة الطبيعية ، واعلم إذا كنت غير متزوج فلا تقارن الفتاة التي سترتبط بها بوالدتك ، فالأم لا تعوض واعلم إذا فعلت هذه المقارنة فلن تجد ولن تتزوج .
وتابع: أفضل شيء هو الدعاء لها في السجود وبعد الصلاة واقرأ القرآن وهب ثوابه لها ، أذهب لأداء العمرة وهب ثوابها لها .