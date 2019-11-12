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ديني

علي جمعة ينصح شابا توفيت أمه ولا يستطيع العيش من شدة تعلقه بها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:12 م
عبد الرحمن محمد
أرسل شاب سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يقول فيه :" أحلم بوالدتى المتوفاه دائما وقلبي متعلق بها جدا ، فماذا أفعل ؟

رد الدكتور علي جمعة قائلا: حبك لوالدتك بهذا الشكل له ثواب كبير عند الله وستؤجر عليه ، ولكن طالما توفت فلا تملك لها الا الدعاء بالرحمة والمغفرة وتصدق على روحها ويوجد كثير من أعمال بر الأم بعد الوفاة .

وأضاف جمعة: التفت الى عملك ومستقبلك والدتك رحمة الله عليها لا ترضى بأن تكون هي سبب تعطيلك عن العمل والحياة الطبيعية ، واعلم إذا كنت غير متزوج فلا تقارن الفتاة التي سترتبط بها بوالدتك ، فالأم لا تعوض واعلم إذا فعلت هذه المقارنة فلن تجد ولن تتزوج .

وتابع: أفضل شيء هو الدعاء لها في السجود وبعد الصلاة واقرأ القرآن وهب ثوابه لها ، أذهب لأداء العمرة وهب ثوابها لها .
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