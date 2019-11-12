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لن تصدق .. فاكهة شتوية تساعد في إنقاص الوزن

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:31 م
فاكهة شتوية تساعد
فاكهة شتوية تساعد في إنقاص الوزن
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رضوى حسام
يعتبر اليوسفى من أهم فاكهة فصل الشتاء الصحية على الإطلاق، حيث يحتوي اليوسفي على فيتامين C ومضاد للأكسدة ويعمل على وقاية الجسم من نزلات البرد، كشف موقع " health line " عن فوائد غير متوقعة لليوسفي تجعله فاكهة ممتازة في فصل الشتاء .

- فوائد اليوسفي :-

- يعتبر اليوسفي من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا في أي نظام الغذائي لإنقاص الوزن.

- اليوسفي به نسبة جيدة جدًا من الألياف الطبيعية، فتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يجعل الإنسان من تلقاء نفسه لا يريد أن يأكل مما يساعد في خسارة الوزن، كما يعمل على تسهيل عملية الهضم.

- يحتوي اليوسفي على مركبات مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة، كما أكدت كثير من الدراسات عن فاعلية هذه المواد في إنقاص الوزن وحرق الدهون.

- يعمل اليوسفي على زيادة سرعة الحرق بشكل كبير، كما يحتوى على كميات كبيرة من الألياف التى تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.
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