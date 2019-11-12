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أخبار العالم

بينهم رضع.. أمريكا تسجل رقما قياسيا في اعتقال الأطفال المهاجرين خلال 2019

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:13 م
الأطفال المهاجرين
الأطفال المهاجرين إلى أمريكا
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "بومونت إنتربرايز" الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا في اعتقال الأطفال المهاجرين وفصلهم عن عائلاتهم بسبب عبورهم الحدود الأمريكية.

وأفادت تقارير حكومية أمريكية هذا الشهر بأن حوالى 69.550 ألف من المهاجرين الأطفال تواجدوا داخل المعتقلات الأمريكية على مدار العام السابق.

ووفقا لباحثين من الأمم المتحدة فإن السلطات الأمريكية اعتقلت على مدار العام السابق أكثر من 69 ألفا من الأطفال والمراهقين، كما أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، فاعتقلت السلطات أيضا أطفالا رضع.

وحذر الباحثون من أن الأطفال الموجودين داخل المعتقلات بعيدا عن أسرهم يواجهون مخاطر نفسية كبيرة على المدى الطويل بسبب الصدمة التى تعرضوا لها.

وكانت أمريكا أفرجت عن عدد كبير من الأطفال الموجودين في المعتقلات ووضعت بعضهم في مراكز للإيواء، ولكن يتم اعتقال الكثير كل أسبوع.

ويأتى اعتقال الآلاف من الأطفال المهاجرين تطبيقا لإجراءات صارمة وسياسة مناهضة للمهاجرين تتبعها إدارة الرئيس الأمريكى ترامب، والتى ساعدت في وجود هذا الكم الهائل من الأطفال الموجودين في المعتقلات.
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