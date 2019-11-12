آخرهم طلعت زكريا .. الالتهاب الرئوي أنهى حياة 4 نجوم بعد معاناة طويلة

يصادف اليوم 12 نوفمبر اليوم العالمي للوقاية من مرض الالتهاب الرئوي، والذي يعاني منه الكثير من الأشخاص حول العالم، وما لا يعرفه الكثير أنه تسبب في إنهاء حياة عدد من نجوم الفن في مصر.



ورحل النجم طلعت زكريا منذ عدة أسابيع بعد معاناة مع هذا المرض، وبعد وفاته أكد ابنه عمر أنه توفي بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بإلتهاب رئوي حاد .



وسبق طلعت زكريا عدد من النجوم أصيبوا بهذا المرض، وتسبب في وفاتهم ومنهم أحمد مظهر والذي توفي عن عمر 84 عامًا بعد إصابته بإلتهاب رئوي حاد، كذلك توفي الممثل سعيد عبد الغني عن عمر يناهز الـ81 عامًا بعد إصابته بنفس المرض.



الالتهاب الرئوي لم ينه حياة النجوم في سن كبير بل خطف نجوما شباب أيضًا ومنهم النجمة العالمية بريتني ميرفي، والتي توفيت عن عمر يناهز الـ32 عامًا بعد إصابتها به حيث صدم خبر رحيلها جمهورها عام 2009 .

