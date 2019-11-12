أشهر المسرحيات والأعمال الغنائية العالمية بمعهد الموسيقى العربية.. 17 نوفمبر

يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، مختارات من أشهر المسرحيات والأعمال الغنائية العالمية، وذلك فى حفلين يقامان على مسرح معهد الموسيقى العربية فى الثامنة مساء الجمعة ١٥ نوفمبر ويعاد مساء الأحد ١٧ نوفمبر.



الحفلان من إخراج حازم رشدى وبمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن منها قصة الحى الغربى ، سيدتى الجميلة ، البؤساء ، قبلينى يا كيت ، كم كنا صغارا ، طريقى ، تكلم بهدوء ، حلق بى للقمر ، ماما ، مكان ما فى قوس قزح واحضره للمنزل .



وأداء إيمان مصطفي ، رضا الوكيل ، تحية شمس الدين ، مني رفلة ، وليد كريم ، رشا طلعت ، داليا فاروق ، مصطفي محمد ، جولي فيظي ، عماد عادل ، جيهان فايد ، عمرو مدحت ، عزت غانم ، تامر توفيق ، أسامة علي ، أسامة جمال ، ليلي ابراهيم ، برهان الدين فاروق وسلمي الجبالي .

