AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تنظم ندوة للشيخ أحمد كريمة في احتفالية المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:36 م
ندوة للشيخ أحمد
ندوة للشيخ أحمد كريمة بجامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
نظمت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف من خلال ندوة دينية حاضر بها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وذلك في إطار حرص جامعة حلوان على تنظيم الأنشطة الثقافية والدينية.

أكدت الدكتورة سهير عبدالسلام عميد كلية الآداب خلال كلمتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم والرسول، تعلمنا منه الإخلاص في القول والعمل والصبر في الشدائد ومكارم الأخلاق والتعاون على البر والتقوى وكفالة اليتيم وغيرها الكثير والكثير.

وأبدى الشيخ أحمد كريمة سعادته بتواجده في رحاب جامعة حلوان في هذه المناسبة الدينية مشيراَ إلى أن الله عز وجل قد بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا برسالة خاتمة مصلحة وصالحة لكل زمان ومكان فقد كان نموذجاَ وأسوة طيبة في أقواله وأفعاله وكان أمينًا طيبًا صادقًا وفيًا وكان يلتزم منهج القرآن في علاقاته مع ربه ومع الناس .

وأوضح الشيخ هشام رمضان مسئول الإرشاد الديني والدعوة بجامعة حلوان أنه في مثل هذا الشهر شهر ربيع الأول أشرق النور وبزغ الفجر وولد خير البشر الرحمة المهداة والنعمة المسداة، جعله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطيب الجامع الأزهر: ذكرى المولد النبوي دعوة للمراجعة ووقفة للتأمل

محافظ سوهاج يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

حلوى المولد النبوي الشريف .. هذا النوع منها كان رسول الله يحبه

شاهد| كيف تحولت مدينتى لتظاهرة حب فى احتفالاتها بالمولد النبوى

#المولد_النبوي_الشريف يتصدر تويتر

اجازة المولد النبوي

ترشيحاتنا

فيديوجراف| منة فضالى تثير الجدل بـ خاتم وفستان

تلقى عرضا من هذا النادي.. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة علاء علي قبل وفاته

فيديوجراف: لماذا رفض علاء علي تدخل الزمالك في علاجه ؟

ماذا شاهدت السيدة آمنة في المنام عند حملها بالنبي.. معجزات صاحبت ولادة الرسول

فيديوجراف| ماكيير هيثم أحمد زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسله

حكم من نوى إخراج صدقة لشخص ورجع فيها لتبين أنه لا يحتاجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي

تطورات سرقة الحرمين.. اللص التركي نفذ جريمة كاملة لولا الكاميرا الخفية

وثبة سعودية عالية.. الملك سلمان يبحث إنشاء فرع الثورة الصناعية الرابعة