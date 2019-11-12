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بين الناس

بيسوق من غير ايدين .. سائق يغامر بحياة المواطنين على محور 26 يوليو .. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:03 م
صدى البلد
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القسم الميدانى - عدسة : أشرف العمدة
على مر العصور والاكتشافات ومهما بلغ بنا التقدم والبحث عن الكنوز فى باطن الأرض وسطحها ، سيظل الكنز الأبدى الذى لا يفنى هو "الإنسان" ، وعلى الرغم من ذلك يظهر لنا سائق يتلاعب بحياة المواطنين كما يتلاعب الطفل بأشيائه ، يظنها احترافية ومهارة ولكنها مخاطرة ، مكتفًا يديه ببعضهما دون الإكتراث بحياة الخمسة عشر إنسانا الذين يستأمنونه على حيواتهم ، هدفهم الوحيد هو إيصال كل منهم إلى وجهته وليس إيصاله لآخرته.

أرسل أحد متابعى صدى البلد " أمس الاثنين فيديو مصورا لسائق ميكروباص مكتظ بالراكبين ، على طريق المحور بسرعة تتجاوز المائة وعشرين كيلو ، حيث ظهر السائق بالفيديو مكتف الايدى ويعتمد اعتمادًا كليًا على قدمه فى التحكم بالسيارة ، وبالرغم من انتشار الكمائن ولكن لم يتم التعامل معه .

فيما أكد أنه لم يلحظه أحد سوى الراكبين بجانبه و لذلك طلبوا منه القيادة بشكل صحيح أكثر من مرة ، ولكنه أصر على قيادته بهذه الطريقة وأضاف أنها ليست المرة الأولى لقيادته بهذه الطريقة .

وعلى غرار ذلك يناشد "صدى البلد" الجهات المختصة بمعاقبة من يتهاون بأرواح المواطنين، ويناشد السائقين التزام تعليمات الأمن والسلامة ، ويناشد المواطنين الإبلاغ عن أى سائق لا يتبع الإجراءات التى تحافظ على حيواتهم .
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بيسوق من غير ايدين .. سائق يغامر بحياة المواطنين على محور 26 يوليو .. فيديو

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