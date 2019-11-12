تعرف على أفضل سن للخصوبة عند الرجال

يجهل كثير من الناس بعض المعلومات الهامة عن الخصوبة لدى الرجال، وينصب الاهتمام الأكبر على الخصوبة عند السيدات.



كشف موقع "health line " بعص المعلومات الضرورية عن الخصوبة لدى الرجال .



أكثر ما لا يعرفه الكثيرون عن خصوبة الرجل، أنها تنخفض أيضا مع تقدم العمر، ولكن هذه العملية تحدث في وقت لاحق، وعادة ما تبدأ في سن الأربعين، حيث أنه بعد هذا العمر يكون لدى الرجال كمية أقل من السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية.



كما يبدو أنه من المرجح أن يكون لخلايا الحيوانات المنوية للرجال الكبيرة في السن بعض التشوهات الوراثية أكثر من الرجل الأصغر سنا، وكلما كان الرجل أكبر سنًا ، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول لحمل شريكته على الحمل.



وأكدت الدراسات أن هذا لا يعني أن الرجل لا يمكن أن يكون أبا لـ الأطفال في الأربعينات وما بعده، ولكن قد يكون الأمر أصعب قليلًا مما كان عليه في وقت سابق من حياته.

