ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف على أفضل سن للخصوبة عند الرجال

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:33 م
أفضل سن للخصوبة لدى
أفضل سن للخصوبة لدى الرجال
Advertisements
رضوى حسام
يجهل كثير من الناس بعض المعلومات الهامة عن الخصوبة لدى الرجال، وينصب الاهتمام الأكبر على الخصوبة عند السيدات.

كشف موقع "health line " بعص المعلومات الضرورية عن الخصوبة لدى الرجال .

أكثر ما لا يعرفه الكثيرون عن خصوبة الرجل، أنها تنخفض أيضا مع تقدم العمر، ولكن هذه العملية تحدث في وقت لاحق، وعادة ما تبدأ في سن الأربعين، حيث أنه بعد هذا العمر يكون لدى الرجال كمية أقل من السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية.

كما يبدو أنه من المرجح أن يكون لخلايا الحيوانات المنوية للرجال الكبيرة في السن بعض التشوهات الوراثية أكثر من الرجل الأصغر سنا، وكلما كان الرجل أكبر سنًا ، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول لحمل شريكته على الحمل.

وأكدت الدراسات أن هذا لا يعني أن الرجل لا يمكن أن يكون أبا لـ الأطفال في الأربعينات وما بعده، ولكن قد يكون الأمر أصعب قليلًا مما كان عليه في وقت سابق من حياته.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مثل الفياجرا.. مشروبات طبيعية لصحة جنسية أفضل لدى الرجال

في اليوم العالمي لـ العزاب.. دراسات صادمة تحذر من عدم الزواج والبقاء وحيدا.. إحداهما تحذر من الوفاة مبكرًا.. غير المتزوجين الأكثر إصابة بالزهايمر والتوتر وهشاشة العظام

بعد إصابة رامي جمال.. تعرف على طرق علاج البهاق

للرجال فقط .. أمراض غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها | شاهد مايا دياب قبل وبعد التجميل وكيف سبت وائل كفوري؟

ميدو هاتريك.. أهلي 2003 يتعادل مع الإسماعيلي 3 - 3 في بطولة الجمهورية

أنا صاحب الكورة | ريمونتادا تاريخية بأقدام مصرية .. كواليس فوز منتخب مصر الأولمبي على غانا في لقاء مثير.. فيديو

فيس بوك يجمع 3 جنود من حرب أكتوبر بعد 46 عاما .. فيديو

بعد غنائها في أنفيلد.. من هي منى خليفة مشجعة ليفربول التي خطفت أنظار السوشيال ميديا

ولا من شاف ولا من دري.. واتساب يطلق خاصية مميزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي