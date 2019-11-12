حزب الله يتحدى أمريكا بفضل ترامب .. وهذا ما يقوله الخبراء

أعلن زعيم حزب الله حسن نصر الله أن احتمال الحرب بين الولايات المتحدة وايران انخفض بنسبة 99 في المائة.



وقال نصر الله إن الجهات الفاعلة الإقليمية كانت تستعد لمثل هذا الاحتمال لكنه أصبح أقل حدوثا.



وأرجع نصر الله الأمر إلى " تغيير مواقف بعض الدول، بالإضافة إلى ثبات إيران بعد خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015".



وأضاف أن "المراقبين الإستراتيجيين في أمريكا وإسرائيل يؤكدون أن إستراتيجية ترامب فشلت ...لقد انتهت الحرب على إيران، وفشلت إستراتيجية ترامب، وإيران قوية".



وزعم نصر الله أن جماعته الإرهابية بلغت ذروتها في الوقت الحالي ، ونفى التأكيدات الإسرائيلية والأمريكية بأنها تحاول إنشاء ممر بري يتم من خلاله تهريب الصواريخ الإيرانية إلى لبنان عبر العراق وسوريا.



ولفت إلى الأمر بقوله إن"هذا ادعاء أمريكي زائف، في الحقيقة ، لدينا الكثير من الصواريخ هنا في لبنان ولا نعرف أين نضعها ".



كانت التوترات شديدة خلال العام الماضي في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حيث أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، لتقوم طهران بالرد بالتخلي تدريجيًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.



تزامن انهيار الصفقة النووية مع عدد من الهجمات الغامضة على ناقلات النفط والمنشآت النفطية السعودية التي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران.



ونفت طهران هذا الادعاء ، رغم أنها استولت على ناقلات النفط وأسقطت طائرة استطلاع عسكرية أمريكية.



ردت واشنطن تقريبًا بالهجمات العسكرية على سقوط طائرة بدون طيار، لكن ترامب ألغى الهجمات في اللحظة الأخيرة ، قائلًا إن المئات كان من المحتمل أن يموتوا.



إلا أن تصريحات نصرالله، تقول بخلاف ما قال به محللون غربيون حذروا من أن إسرائيل تسير على طريق التصادم مع إيران في ظل تحفز الأولى للثانية التي تقوم بالإسراع في تطوير برنامجها النووي، وتزيد أنشطتها في كلٍ من سوريا ولبنان والعراق فضلًا عن اليمن، وفق ما ذكرت منصة "إيه إس بي آي" (معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي).



ولفتت منصة "إيه إس بي آي" إلى ما قاله حاييم تومر المسئول في الموساد الإسرائيلي: " لقد شهد العالم نوعًا من التغيير الدراماتيكي في السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعني على الأقل ... أنه ينبغي لإسرائيل أن تدرس بعناية فائقة ما سيكون دور الولايات المتحدة في الاحتكاكات والمواجهات المستقبلية".

