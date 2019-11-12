وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان ، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كم عن الحدود مع قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال قرر البدء فى الحرب وشن عدوان على الجهاد الاسلامي في قطاع غزة وإغلاق بحر غزة.



وأضاف جيش الاحتلال، في بيان له: " في هذه الساعة بدأ الجيش استهداف مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".



وأعلنت غرفة العمليات المشتركة، التي تضم الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، أنها في حالة استنفار دائم لبحث سبل الرد المناسب على جريمة اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا.



وأكدت أن الرد الأول للمقاومة هو رسالة واضحة بأن دماء الشهداء لن تضيع هدرا.



وقال بيان صادر عن غرفة العمليات: "ما جرى من قبل الاحتلال في غزة دمشق تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهو يضع الاحتلال أمام المسئولية الكاملة".