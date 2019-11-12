AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:30 م
وزير دفاع الاحتلال
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان ، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كم عن الحدود مع قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قرر البدء فى الحرب وشن عدوان على الجهاد الاسلامي في قطاع غزة وإغلاق بحر غزة.

وأضاف جيش الاحتلال، في بيان له: " في هذه الساعة بدأ الجيش استهداف مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة، التي تضم الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، أنها في حالة استنفار دائم لبحث سبل الرد المناسب على جريمة اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا.

وأكدت أن الرد الأول للمقاومة هو رسالة واضحة بأن دماء الشهداء لن تضيع هدرا.

وقال بيان صادر عن غرفة العمليات: "ما جرى من قبل الاحتلال في غزة دمشق تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهو يضع الاحتلال أمام المسئولية الكاملة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار عنيف يضرب غزة.. وإسرائيل تعلن اغتيال قيادي بارز في الجهاد الإسلامي

بعد مقتل أبو العطا.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

بمصادقة شخصية.. نتنياهو يعلن تبنيه مقتل بهاء أبو العطا

شهيدان وإصابتان في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

إعلان الطوارئ وفتح الملاجئ والمخابئ.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟

كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية تقصف "سديروت" بعدد من الصواريخ

ترشيحاتنا

حالة نادرة.. شاب يكتشف وجود سن داخل أنفه لمدة 20 عامًا بالصدفة

هل إطالة الوقوف بعد الرفع من الركوع يؤثر في صحة الصلاة.. الأزهر يجيب

نجم الأهلي السابق عن دموع شوقي غريب: ده الفرق بين المدرب الوطني والأجنبي

لعنة أسبوع الفيفا.. الإصابة تضرب نجم ليفربول

صناعة البرلمان ترد على نجيب ساويرس بشأن وقف منافسة الحكومة للقطاع الخاص

ينقل العدوى ويسبب أمراضا خطيرة.. الفلاحين تكشف أضرار النمل الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي

تطورات سرقة الحرمين.. اللص التركي نفذ جريمة كاملة لولا الكاميرا الخفية

وثبة سعودية عالية.. الملك سلمان يبحث إنشاء فرع الثورة الصناعية الرابعة