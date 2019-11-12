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منوعات

أب يبيع ابنته لينفق الأموال على متعه الشخصية .. تفاصيل مؤلمة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:52 م
صدى البلد
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احمد شريف
"الضنا غالي" مثل شعبي مصرى ، ولكن ما فعله أب صيني يدعى لو بانيته كان مختلفا تمامًا عن هذا المثل ، حيث باع الأب ابنته الصغيرة إلى زوجين غريبين بمبلغ 8900 جنيه استرليني، ليتمكن من منح البقشيش إلى فتيات الليل اللاتي يستعرضن أنفسهن عبر مواقع البث المباشر.

وادعى الأب لابن وابنة، والذي يعيش بمقاطعة فوجيان الصينية، أن زوجته اختفت من المنزل منذ فترة وأنه لم يعد بإمكانه تربية أبنائه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يواجه الأب اتهامات بالاتجار بالأطفال بعد ابنته في فبراير الماضي.

وفقا للتقرير، باع الأب، المعروف باسمه لو، ابنته الصغيرة للمشترين، بعد التنسيق مع اثنين من الوسطاء في وقت سابق من هذا العام.

وتعايش العائلة التي اشترت الطفلة، و المعروفة باسم تشن، في مدينة فوتشو التي تبعد 110 كيلومترات عن مدينة بوتيان مسقط رأس السيد لو.

وكانت عائلة تشن قابلت " لو"، للمرة الأولى في بداية هذا العام في بوتيان، لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو للفتاة، حيث قرروا بعدها "تبنيها على الفور".

وقالت المحكمة إن الأب المذنب قام ببيع ابنته بهدف تجميع ثروته ، لصرفها على المدونات اللائي تستضيف عروضًا حية لفتيات الليل.
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