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تعليم

طلاب دمياط يحصدون جوائز الإبداع في بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:48 م
طلاب دمياط
طلاب دمياط
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زينب الزغبي
أعلن "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فوز ٤ طلاب من مدارس دمياط والمشاركة في افتتاح فعاليات مسابقة بينالي القاهرة الدولي الأول لفنون الطفل، والذي يقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم و وزارة الثقافة وجمعية أمسيا للتربية عن طريق الفن – أفريقيا والشرق الأوسط.

واشار "سويلم" الى ان الطلاب الفائزين الآتي أسماؤهم ...الطالبة جودى وائل رزق مدرسة الراهبات الفرنسيسكات بإدارة دمياط التعليمية والطالبة مريم عوض سكرانة مدرسة عوض خليل الابتدائية المشتركة بإدارة الروضة التعليمية والطالبة ملك ياسر بركات مدرسة عزبة البرج للغات بإدارة عزبة البرج والطالبة إسراء محمد طه أبو حجازي مدرسة الهدى بطبل بإدارة عزبة البرج التعليمية.

ومن جانبه أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن سعادته بالمشاركة في بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، مؤكدا أن هذا الحدث غاية في الأهمية لإظهار مدى تحدي أبنائنا الطلاب أمام المستقبل، والتواجد وسط الدول المشاركة والتعرف على ثقافتها، مقدما الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في الإعداد له.
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