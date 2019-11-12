توجيهات سعودية عليا لـ المؤسسات غير النفطية.. تفاصيل

وجهت جهات سعودية عليا كافة المؤسسات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية، بضرورة تقديم بيان تفصيلي إلى وزارة المالية عن جميع الإيرادات التي تحصلها، سواء كانت رسومًا، أو ضرائب، أو تعويضات، أو أداءات شرعية أو نظامية، أو أي مقابل مالي، نظير تقديمها للخدمات وإصدارها للسجلات والرخص والتصاريح، أو إيقاعها للجزاءات أو غرامات المخالفات، أو غير ذلك.



وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أنه سيتم تصنيف هذه الإيرادات وحدودها «الدنيا والقصوى» والمبالغ المتحصلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي، والسند النظامي لكل إيراد.



كانت اللجنة المالية قد ارتأت ضرورة قيام الجهات الحكومية بتزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة، وأي طرف ذي علاقة ويترتب على هذه العلاقة تحصيل الإيرادات، والقوائم المالية وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات نظير تقديمها للخدمات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعاتها، والسند النظامي للإيرادات والقوائم المالية المدققة والداخلية والتفاصيل ذات العلاقة خلال 30 يومًا.