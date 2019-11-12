AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

توجيهات سعودية عليا لـ المؤسسات غير النفطية.. تفاصيل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:39 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
محمود نوفل
وجهت جهات سعودية عليا كافة المؤسسات الحكومية التي لديها إيرادات غير نفطية، بضرورة تقديم بيان تفصيلي إلى وزارة المالية عن جميع الإيرادات التي تحصلها، سواء كانت رسومًا، أو ضرائب، أو تعويضات، أو أداءات شرعية أو نظامية، أو أي مقابل مالي، نظير تقديمها للخدمات وإصدارها للسجلات والرخص والتصاريح، أو إيقاعها للجزاءات أو غرامات المخالفات، أو غير ذلك.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أنه سيتم تصنيف هذه الإيرادات وحدودها «الدنيا والقصوى» والمبالغ المتحصلة والفروق الناتجة عن التحصيل خلال العام المالي، والسند النظامي لكل إيراد.

كانت اللجنة المالية قد ارتأت ضرورة قيام الجهات الحكومية بتزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة، وأي طرف ذي علاقة ويترتب على هذه العلاقة تحصيل الإيرادات، والقوائم المالية وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات نظير تقديمها للخدمات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعاتها، والسند النظامي للإيرادات والقوائم المالية المدققة والداخلية والتفاصيل ذات العلاقة خلال 30 يومًا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يبيع زوكربيرج واتساب وإنستجرام؟

رئيس إى فاينانس بقمة مصر الاقتصادية: تحصيل 4 مليارات جنيه إلكترونيا في 4 أشهر

ترشيحاتنا

آخرهم طلعت زكريا .. الالتهاب الرئوي أنهى حياة 4 نجوم بعد معاناة طويلة

تلقى عرضا من هذا النادي.. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة علاء علي قبل وفاته

شاهد.. صور العالمي عمرو دياب في ميدان تايمز بنيويورك

لوك غريب لـ ريهام حجاج يثير الجدل على إنستجرام

بـ فستان لامع.. منة فضالي بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

بسبب حيله التنكرية الفاشلة.. القبض على لص غبي 16 مرة.. شاهد ما فعله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي

تطورات سرقة الحرمين.. اللص التركي نفذ جريمة كاملة لولا الكاميرا الخفية

وثبة سعودية عالية.. الملك سلمان يبحث إنشاء فرع الثورة الصناعية الرابعة