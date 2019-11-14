شاهد بالفيديو.. توقعات جماهير الزمالك للقاء مازمبي الكونغولي

يدخل فريق نادى الزمالك تحد جديد عندما يواجه مازمبي الكونغولي، يوم الخميس القادم في بداية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى المباراة التى من المقرر لها انها ستقام في الكونغوا





تأهل نادى الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى بهدف دون رد، الخميس الماضى، فى إياب دور الـ32 من المسابقة، ليدخل الأبيض المجموعة الأولى والتى تضم كلا من مازيمبي الكونغولي، وبريمييرو دى أوجوستو الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبى.





ورصدت عدسة "صدى البلد" أراء وتوقعات جماهير الزمالك لـ مباراة مازمبي الكونغولي





أكد محمد حسام ، أن الزمالك يستحق الفوز والصعود للدور التالي مشيرا الى ان الفريق يلعب علي تدوير اللاعبين خلال المباريات الحالية وسوف يفوز بثنائية لان اللاعبين سوف يكونوا في أفضل حالتهم





وتمنى محسن أحمد فوز الزمالك قائلا: إنه يستحق الفوز والحصول على البطولة الكونفيدرالية.



