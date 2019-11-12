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تعليم

جامعة العريش تسمح للطلاب الوافدين بنظام تقسيط المصروفات الدراسية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:53 م
رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يجتمع بالطلاب الوافدين
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قســـم التعليـــم
عقد حبش النادي رئيس جامعة العريش ، اجتماعا مع عدد من الطلاب الوافدين بجميع كليات الجامعة.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بالدراسة في الجامعة وهل يوجد لديهم أي معوقات والسماع لهم وتذليل أي معوقات تواجههم.

وقد قرر مجلس الجامعة ، السماح للطلاب الوافدين بتسديد الرسوم الدراسية من خلال الجامعة ، و السماح للطلاب الوافدين بنظام تقسيط المصروفات الدراسية في الحالات الاستثنائية ، والتوريد في البنك الاهلي فرع العريش من خلال مندوب من الجامعة تسهيلا للطلاب من مشاقة السفر إلى القاهرة.

وشدد رئيس الجامعة على إدارة الوافدين بالجامعة على تقديم سبل المساعدة للطلاب من خلال التواصل مع الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالوزارة للحصول على نسبة تخفيض للرسوم الدراسية.

كما وجه رئيس جامعة العريش على عمل موقع للطلاب الوافدين بالجامعة على الواتس آب بوجود رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و مدير إدارة الوافدين بالجامعة و مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة داخل الجروب، لسهولة التواصل مع الطلاب والرد على استفساراتهم.
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