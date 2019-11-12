سقط من القطار بـ سوهاج .. وفاة أمين شرطة أصيب بهبوط في الدورة الدموية

أنهى مصطفى آدم، 39 عاما أمين شرطة بالكهرباء في سوهاج عمله من خدمته على محطة كهرباء قرية خارفة بمدينة المنشأة، واستقل قطار الركاب عائدا إلى مسقط رأسه في مدينة المراغة، وأثناء وقوفه على باب القطار أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية فسقط من القطار، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله لمستشفى سوهاج العام.



رحلة مصطفى كانت الأخيرة في مشوار حياته الذي قضاه في خدمته بوزارة الداخلية والتي استمرت لمدة 18 عاما تنقل فيها في عدة أماكن داخل وخارج محافظة سوهاج، وكانت اخر خدمة له بمحطة كهرباء قرية خارفة المنشاه وبعد أن أنهى حراسته للمحطة كتب القدر النهاية المحتومة ليلقي حتفه أسفل عجلات القطار أثناء عودته لمنزله.



أحد الأهالي بمدينة سوهاج، أبلغ الشرطة بعثوره على شرطي غارقا في دمائه أمام منزله الواقع على شريط السكة الحديد، عقب سقوطه من القطار فأبلغ الشرطة، والإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام غارقا في دمائه إلا أنه توفي قبل وصوله المستشفى.



تقرير مفتش الصحة أوضح أن الوفاة جاءت إثر إصابة أمين الشرطة بهبوط حاد في الدورة الدموية قبل سقوطه من القطار، ووفاته وأكدت تحريات المباحث أن الوفاة طبيعية ولا يوجد بها شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.



أحد زملاء مصطفى في العمل يوضح أنه كان شخص طيب ومخلص في عمله، ومحبوب من الجميع، موضحا أن مصطفى كان مهموما بتربية أبنائه فهو يعول أسرة كبيرة ولديه 8 أبناء أكبرهم طالبة في الثانوية العامة، موضحا أنه تزوج منذ 17 عاما بعد التحاقه للعمل بوزارة الداخلية بعام، لافتا إلى أن القدر كان أسرع إليه من أي شخص.



تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتوفي أمين شرطة بشرطة كهرباء سوهاج، سقط من القطار أثناء عودته من العمل بمحطة كهرباء خارفة المنشاه، وتبين من الفحص أنه يدعى مصطفى آدم، 39 عاما، وصرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.



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