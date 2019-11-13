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ديني

هذا الذكر يحبه الله ردّده بعد الرفع من الركوع.. علي جمعة يكشف عنه

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:46 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن هناك بعض الأعمال والممارسات قام بها الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بل أدخلت بعضهم الجنة وحصلوا على أجر عظيم، لافتا إلى أن سيدنا بلال بن رباح دخل الجنة لخير كان يفعله، حيث كان كلما توضأ صلى ركعتين وهو عمل لم يقم به النبي قط.

وأضاف خلال حديثه المسجل على صفحته الرسمية أن النبي كان يصلي ذات يوم إماما لمجموعة من الصحابة وأثناء الصلاة سمع أحدهم يقول بعد الرفع من الركوع :"اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا طاهرا ملء السموات والأرض وإن شئت من شيئ قبلهما أو بعدهما"، فبعد انتهاء الصلاة سأل النبي من الذي قال هذا بعد الرفع من الركوع فسكت قائلها خوفا من أن تكون خطأ ولم يجب.

فقال النبي ما قال إلا خيرا . فرفع قائلها يده وقال أنا يارسول الله .فقال له النبي : رأيت بضع وثلاثين ملكا يتسابقون ايهم يصعد بها الى السماء.

وهذا الفعل لم يرد عن الرسول ولكن كان من صنع الصحابة رضوان الله عليهم فهذا يدل على عدم اشتراط اتباع سنة النبي فقط بل من الممكن ان نفعل أشياء أخرى بما لا تخالف المنهج.

حكم التسبيح بعد الرفع من الركوع والسجود
وتابع مفتي الجمهورية السابق: إنه يجوز التسبيح أثناء الوقوف أو أثناء الرفع من الركوع وبين السجدتين والدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء إنما هي تسبيح وتهليل وتكبير" .

وأضاف خلال إجابته عن أسئلة متابعي صفحته الرسمية قائلا: "فيجوز للمصلي أن يقول بعد الرفع من الركوع سبحان الله او بعد الرفع من السجدة الاولى " سبحان الله" ولا اله الا الله" أو أي نوع من الذكر فهذه الأذكار ليست من كلام الناس".
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